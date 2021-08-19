CHP'li Engin Altay 5 gün sonra kendi iddiasını çürüttü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Karadeniz’de sel felaketinin yaşandığı bölgelere CHP’li belediyelerin yardımının kabul edilmediğini öne sürmüştü. Bu iddiasından beş gün sonra Altay, kendisini bakın nasıl yalanladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Altay'ın 'yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' sözlerine A Haber'de katıldığı canlı yayında tepki göstererek "Hiç şüphen olmasın, öylesin! Niye? Sen bunları konuşurken arkandan uçak, helikopter geçiyor." demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 5 gün arayla kendi iddiasını yine kendi çürüttü.

Engin Altay, Karadeniz'deki afet noktalarına CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen desteğin kabul edilmediği iddiasına bulunmuştu.

Altay geçen hafta "Ankara Büyükşehir belediyesinden gelen itfaiye ekibine 'size ihtiyacımız yok' denmiş." ifadelerine yer vermişti.

Altay'ın bu sözlerini, CHP'li belediyeler sosyal medya hesaplarından ekiplerinin bölgede olduğuna ve destek çalışmalarının ayrım olmaksızın yürütüldüğüne yönelik paylaşımlarıyla yalanlamıştı.

CHP'li Altay, Genel Başkan Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da yalanlanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Sinop'ta yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin güçlü bir ekibi ve araçları burada. Diğer belediye başkanlarımızın da var" demişti.

ALTAY ÇARK ETTİ

CHP'li Altay, 180 derece dönerek bu iddiasından beş gün sonra vazgeçti.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Altay, CHP'li belediyelerin yardımlarını anlattı.

Altay, "Her şeye rağmen sonuçta şu oldu, büyük memnuniyetle söyleyeyim; İBB'nin Bozkurt'ta 149 personeli ve 92 iş makinası çalışıyor. Gene İBB'nin Ayancık'ta 78 personeli ve 50 iş makinası çalışıyor." dedi.

BAKAN SOYLU, ENGiN ALTAY'I KILIÇDAROĞLU'NA ŞİKAYET ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Soylu, Kılçdaroğlu'nun kulağına eğilerek Altay'dan şikayetini dile getirmişti.

CHP'deki bu sonu gelmeyen tutarsızlık, bu son örnek ile birlikte bir kez daha gözler önüne serildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALTAY'A "NAMERTSİN" DEMİŞTİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, Altay'ın 'yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' sözlerine A Haber'de katıldığı canlı yayında tepki göstererek "Hiç şüphen olmasın, öylesin! Niye? Sen bunları konuşurken arkandan uçak, helikopter geçiyor." demişti.



