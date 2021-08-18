CHP’de “Taliban” çatlağı: Ünal Çeviköz: Taliban ile görüşülebilir | Engin Özkoç: Asla onlarla konuşmaya gerek yok

Özkoç, "Taliban'ı bu haliyle tanımak mümkün değil. Taliban'ı bu söylemeleri bu eylemleri ile tanımak mümkün değil. Taliba'nın bu aklı bu durumu ile asla onlarla konuşmaya gerek yoktur. O zulümle oturup konuşmak nafiledir." ifadelerine yer verdi.