CHP’de “Taliban” çatlağı: Ünal Çeviköz: Taliban ile görüşülebilir | Engin Özkoç: Asla onlarla konuşmaya gerek yok
Afganistan’da kontrolü büyük ölçüde ele geçiren Taliban ile görüşülüp görüşülmemesi konusu CHP’de büyük çatlağa neden oldu. İstanbul Milletvekili ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz Türkiye'nin, Taliban ile görüşebileceğini dile getirirken, partinin Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise ''Onlarla konuşmaya gerek yok'' diyerek görüşmeye karşı çıktı. İşte o konuşmalar...
CHP, Afganistan'da kısa sürede kontrolü sağlayan Taliban konusunda ikiye bölündü.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "görüşmeyelim" dedi, İstanbul Milletvekili ve Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz'den ise tam tersi mesajlar geldi.
"GÖRÜŞMENİN ZAMANI GELDİĞİNDE YAPILMASI MÜMKÜNDÜR"
Çeviköz, "Uluslararası hukuka uygun bir şekilde elbette o ülkede bir lider varsa bir muhatap olarak birisi ortaya çıkacaksa bununla görüşmek gerekirse o görüşmenin zamanı geldiğinde yapılması mümkündür." dedi.
"ASLA ONLARLA KONUŞMAYA GEREK YOKTUR"
CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Çeviköz ile zıt düştü ve Taliban'la temasa karşı çıktı.
Özkoç, "Taliban'ı bu haliyle tanımak mümkün değil. Taliban'ı bu söylemeleri bu eylemleri ile tanımak mümkün değil. Taliba'nın bu aklı bu durumu ile asla onlarla konuşmaya gerek yoktur. O zulümle oturup konuşmak nafiledir." ifadelerine yer verdi.
CHP'deki iki üst düzey yöneticiden gelen birbirine zıt açıkmalar CHP'nin dış politikadaki kafa karışıklığını gözler önüne serdi.
CHP'NİN DIŞ POLİTİKA ANLAYIŞINDA BÜYÜK ÇELİŞKİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir konuşmada, "Diplomaside en doğru tavrı ve söylemi geliştiren parti Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi soru şu diplomasiyi ben mi bilmiyorum sen mi bilmiyorsun?" sözleri akıllara geldi.
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