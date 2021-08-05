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CHP'li Engin Altay'a Başkan Erdoğan'dan 'namert' yanıtı: Hiç şüphen olmasın namertsin

A Haber
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Giriş: 05.08.2021 01:07
Güncelleme:05.08.2021 01:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Başkan Erdoğan, son günlerde art arda çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmelere kadar birçok konuda merak edilen soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın 'yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' sözlerine ise tepki göstererek "Hiç şüphen olmasın, öylesin! Niye? Sen bunları konuşurken arkandan uçak, helikopter geçiyor." dedi.

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