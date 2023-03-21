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CHP'li emekli amiral Türker Ertürk'ün skandal tehdidine sert tepki: PKK bunların eliyle büyütüldü!

A Haber
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Giriş: 21.03.2023 11:37
Terör örgütü PKK'yı aklayamaya çalışan açıklamaları hafızalara kazınan CHP'li emekli amiral Türker Ertürk, bu kez katıldığı televizyon programında tehditler savurdu "Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek." dedi. Ertürk'e tepki yağdı. Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Skandal ifadeler kullanan Ertürk'ü sert ifadelerle eleştirdi.
Sert tepki: PKK bunların eliyle büyütüldü! SERT TEPKİ: PKK BUNLARIN ELİYLE BÜYÜTÜLDÜ!

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