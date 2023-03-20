20 Mart 2023, Pazartesi
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CHP'li emekli amiral Türker Ertürk yine tehdit etti: Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek
Terör örgütü PKK/PYD'ye olan övgüleri ve Selahattin Demirtaş'ı aklama çabalarıyla tanınan CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk yaptığı açıklamada yine tehditler savurdu. CHP yandaşı TELE 1'e konuşan Ertürk herkesin aklını başına devşirmesi gerektiğini söylerken "Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek." ifadelerini kullandı. Ertürk'un daha önce yaptığı tehditlerle sicilinin bir hayli kabarık olduğu görüldü. İşte detaylar... .