Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’dan gazeteci Şükrü Benli'ye 15 Temmuz işkencesi Giriş: 21.03.2021 08:47 Güncelleme:21.03.2021 08:53 Son dakika haberi... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz gecesi görüntülerini çektiği için kaçırılıp işkenceye maruz kalan gazeteci Şükrü Benli yaşadıklarını anlattı. Benli, "Kadın elbiseleri giydirip ruj sürerek görüntülerim çekildi. Elektrik verdiler" dedi. DİĞER