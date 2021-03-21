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CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’dan gazeteci Şükrü Benli'ye 15 Temmuz işkencesi

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Giriş: 21.03.2021 08:47
Güncelleme:21.03.2021 08:53
Son dakika haberi... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz gecesi görüntülerini çektiği için kaçırılıp işkenceye maruz kalan gazeteci Şükrü Benli yaşadıklarını anlattı. Benli, "Kadın elbiseleri giydirip ruj sürerek görüntülerim çekildi. Elektrik verdiler" dedi.
CHPli başkandan gazeteciye 15 Temmuz işkencesi CHP'Lİ BAŞKANDAN GAZETECİYE 15 TEMMUZ İŞKENCESİ
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