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CHP'li Burcu Köksal'dan şehitlikte saygısızlık! 'Plastik sandalye' krizi: Görevlileri azarladı

CHP'li Burcu Köksal'dan şehitlikte saygısızlık! 'Plastik sandalye' krizi: Görevlileri azarladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 21:17
Büyük Zafer'in 102 yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı. Belediye başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeleri beğenmeyince valilik görevlilerini azarladı.
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CHP’li Burcu Köksal’dan şehitlikte saygısızlık!
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