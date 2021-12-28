CHP’li Bülent Kuşoğlu’ndan tepki çeken açıklamalar: Millet iradesini hedef alıp dindarlara iftira attı? CHP yine neyin peşinde?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı bir programda gerçek dışı iddialar üzerinden dindarları hedef aldı. Dindarların kurtuluş mücadelesine destek vermediğini iddia eden Bülent Kuşoğlu, daha da ileri giderek, bu kesimin ''Keşke yunan kazansaydı'' dediğini ve bu zihniyetin temsilcisinin de Başkan Erdoğan olduğunu söyledi. Peki CHP muhafazakarları neden hedef alıyor? CHP neden dindar kesimle savaş halinde? Kılıçdaroğlu HDP ile ne görüşecek? TL'nin normal değeri ne olmalı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, gazeteci Murat Özer ve İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı değerlendirdi.

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