04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Bornova Belediyesi, LGBT derneğiyle eğitim protokolü yaptı

CHP’li Bornova Belediyesi, LGBT derneğiyle eğitim protokolü yaptı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2022 09:40
CHP’'li Bornova Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında LGBT krizi yaşandı. Belediyenin LGBT destekçisi Turuncu Derneği ile yapacağı eğitim protokolüne Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri karşı çıktı. Yapılan itirazlara rağmen karar oyçokluğuyla Meclis’ten geçti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme
Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme
CHP’li belediyeden skandal LGBT imzası!
CHP'li belediyeden skandal LGBT imzası!
CHP’li Erdoğdu’dan infiale yol açan sözler!
CHP'li Erdoğdu'dan infiale yol açan sözler!
Rakamlarla Yunan zulmü!
Rakamlarla Yunan zulmü!
HDP’li vekilin PKK’lı terörist oğluna 9 yıl 7 ay hapis
HDP'li vekilin PKK'lı terörist oğluna 9 yıl 7 ay hapis
Emekliliğe 7 ay kala işte atıldı
Emekliliğe 7 ay kala işte atıldı
Adım adım vahşet!
Adım adım vahşet!
Azerbaycan’dan CHP’li Erdoğdu’ya tepki!
Azerbaycan’dan CHP’li Erdoğdu’ya tepki!
O teklif kabul edildi!
O teklif kabul edildi!
Regaip Kandili’nin önemi nedir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’de anlattı
Regaip Kandili'nin önemi nedir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de anlattı
HDP’li Oya Güzel’den İslam dinine ve Osmanlı’ya çirkin hakaret
HDP'li Oya Güzel'den İslam dinine ve Osmanlı'ya çirkin hakaret
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’den ortak açıklama
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den ortak açıklama
Daha Fazla Video Göster