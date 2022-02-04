CHP’li Bornova Belediyesi, LGBT derneğiyle eğitim protokolü yaptı

CHP’'li Bornova Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında LGBT krizi yaşandı. Belediyenin LGBT destekçisi Turuncu Derneği ile yapacağı eğitim protokolüne Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri karşı çıktı. Yapılan itirazlara rağmen karar oyçokluğuyla Meclis’ten geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN