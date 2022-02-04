04 Şubat 2022, Cuma
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CHP’li Bornova Belediyesi, LGBT derneğiyle eğitim protokolü yaptı
CHP’'li Bornova Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında LGBT krizi yaşandı. Belediyenin LGBT destekçisi Turuncu Derneği ile yapacağı eğitim protokolüne Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri karşı çıktı. Yapılan itirazlara rağmen karar oyçokluğuyla Meclis’ten geçti.