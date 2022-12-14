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CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! Eski Başkan Murat Hazinedar yakalandı!

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Giriş: 14.12.2022 10:54
Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu'da yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın ifade işlemleri başladı.
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