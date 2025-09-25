25 Eylül 2025, Perşembe

CHP’li Berhan Şimşek: Parti holding oldu Özel ise CEO

CHP'li Berhan Şimşek: Parti holding oldu Özel ise CEO

Giriş: 25.09.2025 10:09
CHP'li Berhan Şimşek kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Yönetime sert tepki gösteren Berhan Şimşek partinin bir holdinge dönüştüğünü söyledi. Özgür Özel'in de muhalifleri tasfiye ettiğini öne sürdü.
