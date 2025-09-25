CHP’li Berhan Şimşek: Parti holding oldu Özel ise CEO

CHP'li Berhan Şimşek kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Yönetime sert tepki gösteren Berhan Şimşek partinin bir holdinge dönüştüğünü söyledi. Özgür Özel'in de muhalifleri tasfiye ettiğini öne sürdü.

