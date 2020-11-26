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CHP'li belediyelerde neler oluyor? Canlı yayında değerlendirdi: HDP'ye diyet ödemesine çevirdi

A Haber
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Giriş: 26.11.2020 17:32
Güncelleme:26.11.2020 17:32
Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman nitelikli dolandırıcılıktan görevden uzaklaştırıldı. Küçükçekmece'deki parkta PKK sembollerini andıran görsellerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, belediye başkan yardımcısı ve park ve bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı. Son olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz İstanbul'da başlatılan PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı. CHP'li belediyelerde neler oluyor? Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman nitelikli dolandırıcılıktan görevden uzaklaştırıldı. Küçükçekmece'deki parkta PKK sembollerini andıran görsellerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, belediye başkan yardımcısı ve park ve bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı. Son olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz İstanbul'da başlatılan PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı. CHP'li belediyelerde neler oluyor? Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DİYET ÖDEMESİNE ÇEVİRDİ

Yıldız, "Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediyeler özellikle partinin de zaten içler acısı ama belediyelerin hali daha çok içler acısı. 2019 yılının 31 Mart'ında yapılan seçimlerle birlikte aslında bir şey ortaya konuldu burada CHP Cumhur İttifakı'nın elinden belediyeleri alabilmek için her yolu mübah gördüğü gibi bu mübah görüşte de yine HDP'yi kendisiyle yine ortak gördü. CHP 31 Mart seçimlerinden sonra HDP'nin yapmış olduğu bu iş birliğine diyet ödemesine çevirdi." ifadelerini kullandı.

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