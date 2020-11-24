ŞİRKET ADRESİ SAHTE

Menemen Belediyesi'nin temizlik hizmetleri için araç kiralama ihalesini verdiği şirketin adresinin boş apartman dairesi olduğu ortaya çıkarken, bilgisayar alımı yapılan kişinin adresinde demir atölyesi, dezenfektan alımının gerçekleştiği şirketin adresinde ise pizzacı ve dondurmacı bulunduğu belirlenmişti. Başkan Aksoy'un, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 45 aylığına 37 milyon bedelle 22 çöp kamyonu kiraladığı belirtilirken, uzmanlar ise 22 çöp kamyonunun satın alındığı takdirde yaklaşık 6 milyon TL maliyete sahip olacağını söyledi.

Aksoy'un, belediyeye ait 161 ton hurdayı da kişisel borcunun ödenmesi karşılığında hurda firmasına bedelsiz verdiği ileri sürüldü. Serdar Aksoy'un, belediye iştiraki Meta-Su A.Ş.'de şirket müdürü olduğu ve 'huzur hakkı' adı altında aylık 10 bin TL aldığı da iddialar arasında yer aldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.