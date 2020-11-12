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CHP’li belediye parkında PKK sembolleri! Hikmet Genç: Bu tesadüf olamaz! Planlı ve programlı bir faaliyet

A Haber
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Giriş: 12.11.2020 23:45
Güncelleme:12.11.2020 23:53
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı çocuk parkında terör örgütü PKK ve YPG'nin sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden oldu. Küçükçekmece Belediyesi'nin sözde yenilediği çocuk parkındaki terörist sembollerin fotoğrafları çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve skandal olay büyük tepki çekti. Küçükçekmece'de Kaymakamlık tarafından soruşturma da açılan görseller, ekipler tarafından söküldü. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, bu durumu A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Hikmet Genç, "Bu tesadüf olamaz, planlı ve programlı bir faaliyet” dedi.

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