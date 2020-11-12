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İstanbul Küçükçekmece'deki çocuk parkında PKK sembolleri! Başsavcılık soruşturma başlattı

CHP'li Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı parkta terör örgütü /YPG sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden oldu. Küçükçekmece Belediyesi'nin yenilediği çocuk parkındaki görsellerin fotoğrafları çok sayıda kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, olayla ilgili soruşturma başlattı. Projeyi sunan veya onaylayan kişilerin kimlikleri tespit edilerek, terör bağlantılarının araştırılacağı öğrenildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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İstanbul Küçükçekmece'deki çocuk parkında PKK sembolleri! Başsavcılık soruşturma başlattı

Belediyesi 10 Kasım'da tamamlanan Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı yenileme çalışmalarıyla ilgili resmi hesabından bir duyuru yaptı.

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Paylaşımda terör örgütünün sembolünü anımsatan yer döşemesi üzerinde spor aletlerinin olduğu bir fotoğraf kullanıldı. Belediyenin "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz" mesajıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada sürede tepki çekti.

İçişleri Bakanlığı'na gelen ihbarlar Küçükçekmece Kaymakamlığı'na ulaştırıldı. Kaymakamlık dün yerinde inceleme yaparak, örgütsel anlam içeren sembollerin kaldırılmasının sağlandığını bildirdi. Soruşturma başlatıldığını belirten Küçükçekmece Kaymakamlığı ayrıca suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı.

Parkta terör örgütünün sembollerinin kullanıldığı tespitiyle başlatılan soruşturma, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında söz konusu projeyi sunan veya onaylayan kişilerin kimlikleri tespit edilerek, terör bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

Parkın yenileme çalışmalarını yapan taşeron firma ve işçilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi. İşçilerin ifadelerinde "Bize söylenildiği gibi yer döşemelerini yaptık" dedikleri belirtildi.

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HDP'ye diyet borcunuzu bu şekilde mi ödüyorsunuz? CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandal görseller! HDP'YE DİYET BORCUNUZU BU ŞEKİLDE Mİ ÖDÜYORSUNUZ? CHP'Lİ KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NİN PARKINDA SKANDAL GÖRSELLER!

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