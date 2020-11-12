İstanbul Küçükçekmece'deki çocuk parkında PKK sembolleri! Başsavcılık soruşturma başlattı

Paylaşımda terör örgütünün sembolünü anımsatan yer döşemesi üzerinde spor aletlerinin olduğu bir fotoğraf kullanıldı. Belediyenin "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz" mesajıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada sürede tepki çekti.