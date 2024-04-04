CHP’li Aytaç’dan MHP’liere faşist suçlaması! Devir teslim töreninde itiraf gibi sözler

Muğla'nın Datça ilçesinde seçimi önde tamamlayan CHP'li aday Aytaç Kurt için devir teslim töreni yapıldığı sırada eski başkan, itiraf niteliğinde sözler sarf etti. "Belediyeye aldığımız herkes CHP'li" diyen eski Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, "İşe aldığım CHP'lilerin, faşist bir insana başkanım demesini içime sindiremiyorum" diyerek sözlerine devam etti. Uçar'ın sözleri tepki çekti.

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