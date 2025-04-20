20 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'li "aktörün" 'çiftçi' değil traktör olduğu ortaya çıktı
CHP’li aktörün ’çiftçi’ değil traktör olduğu ortaya çıktı

CHP'li "aktörün" 'çiftçi' değil traktör olduğu ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2025 14:56
Güncelleme:20.04.2025 14:56
CHP'nin Yozgat mitingi beraberinde birçok yalanı gün yüzüne çıkardı. Özel’in Yozgat mitingine 350 traktörlü katılım "büyük destek" olarak lanse edilirken kentte 38 binden fazla traktör sahibi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca mitingde "Cumhuriyeti kurtarmaya geldik. İnanın evde ekmek yok." sözleriyle adından sıkça söz ettiren kişinin Yozgat Esenli Sulama Birliği Eski Başkanı CHP’li Ersoy Ersoy olduğu öğrenildi. Ersoy’un, Yozgat Sarınınören Köyü’nde traktör ve tarla zengini olduğu bilgisine ulaşıldı.
CHP’li aktörün ’çiftçi’ değil traktör olduğu ortaya çıktı
CHP’li aktörün ’çiftçi’ değil traktör olduğu ortaya çıktı
CHP'li "aktörün" 'çiftçi' değil traktör olduğu ortaya çıktı
İzmir’de Filistin’e destek yürüyüşü
İzmir'de Filistin'e destek yürüyüşü
Başkan Erdoğan’dan Paskalya mesajı
Başkan Erdoğan'dan "Paskalya" mesajı
TÜRKSAT 6A göreve hazır
TÜRKSAT 6A göreve hazır
Olağanüstü Kurultay yargıya mı taşınacak?
Olağanüstü Kurultay yargıya mı taşınacak?
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl?
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz?
Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz?
AKSUNGUR’dan milli motorla irtifa rekoru
AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru
Bakan Tunç ve DEM heyeti ne zaman görüşecek?
Bakan Tunç ve DEM heyeti ne zaman görüşecek?
Önder’in sağlık durumu nasıl?
Önder'in sağlık durumu nasıl?
Başkan Erdoğan 29 Nisan’da İtalya’da olacak
Başkan Erdoğan 29 Nisan'da İtalya'da olacak
Başkan Erdoğan, Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti!
Başkan Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti!
Daha Fazla Video Göster