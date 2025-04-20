CHP'li "aktörün" 'çiftçi' değil traktör olduğu ortaya çıktı

CHP'nin Yozgat mitingi beraberinde birçok yalanı gün yüzüne çıkardı. Özel’in Yozgat mitingine 350 traktörlü katılım "büyük destek" olarak lanse edilirken kentte 38 binden fazla traktör sahibi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca mitingde "Cumhuriyeti kurtarmaya geldik. İnanın evde ekmek yok." sözleriyle adından sıkça söz ettiren kişinin Yozgat Esenli Sulama Birliği Eski Başkanı CHP’li Ersoy Ersoy olduğu öğrenildi. Ersoy’un, Yozgat Sarınınören Köyü’nde traktör ve tarla zengini olduğu bilgisine ulaşıldı.