CHP’li 3 belediye borç batağına nasıl saplandı?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Belediyeler iflasın eşiğine nasıl geldi? İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı önemli değerlendirmelerde bulundu.

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