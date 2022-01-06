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CHP’li 3 belediye borç batağına nasıl saplandı?

A Haber
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Giriş: 06.01.2022 14:46
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Belediyeler iflasın eşiğine nasıl geldi? İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı önemli değerlendirmelerde bulundu.
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CHP’li 3 belediye borç batağına nasıl saplandı?
CHP’li 3 belediye borç batağına nasıl saplandı?
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