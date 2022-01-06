06 Ocak 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’li 3 belediye borç batağına nasıl saplandı?
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Belediyeler iflasın eşiğine nasıl geldi? İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı önemli değerlendirmelerde bulundu.