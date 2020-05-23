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CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülay Demirel'den ezana saygısızlık!
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gülay Demirel, Facebook hesabından, İzmir Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camii’nin minaresinden çalındığı iddia edilen İzmir Marşı’nı “Helal olsun İzmirim” ifadeleriyle paylaştı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.