23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülay Demirel'den ezana saygısızlık!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülay Demirel'den ezana saygısızlık!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2020 07:12
Güncelleme:23.05.2020 07:14
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gülay Demirel, Facebook hesabından, İzmir Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camii’nin minaresinden çalındığı iddia edilen İzmir Marşı’nı “Helal olsun İzmirim” ifadeleriyle paylaştı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.
CHP’li Meclis üyesinden ezana saygısızlık!
CHP’li Meclis üyesinden ezana saygısızlık!
Tarih yazan İHA ve SİHA'lar CHP tarafından neden hedef alındı?
Tarih yazan İHA ve SİHA'lar CHP tarafından neden hedef alındı?
Kişileri, bölgeleri, mezhepleri ayırmak istiyorlar
"Kişileri, bölgeleri, mezhepleri ayırmak istiyorlar"
Dr. Ender Saraç'tan A Haber'de özel çay tarifi
Dr. Ender Saraç'tan A Haber'de özel çay tarifi
Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
İyi Parti’nin HDP elçisi belli oldu
İyi Parti’nin HDP elçisi belli oldu
Fazilet durağı gerçeği ortaya çıktı
Fazilet durağı gerçeği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan açıkladı 27 Mayıs'ta açılıyor
Başkan Erdoğan açıkladı 27 Mayıs'ta açılıyor
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan IMF Başkanı'na rest: Siz bize siyasi rol biçemezsiniz
Başkan Erdoğan'dan IMF Başkanı'na rest: Siz bize siyasi rol biçemezsiniz
Başkan Erdoğan'dan camiden müzik yayınına tepki
Başkan Erdoğan'dan camiden müzik yayınına tepki
Daha Fazla Video Göster