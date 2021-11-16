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CHP’den İYİ Parti’ye ittifak cevabı

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Giriş: 16.11.2021 11:50
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın "İttifakta HDP olursa biz yokuz" mesajı ile ilgili konuştu. HDP'nin adını anmadan, hedeflerinin ittifakı büyütmek olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "CHP, HDP ile ittifak kurmak isterse, bu CHP'nin tercihidir. İyi Parti böyle bir ittifakın içinde olmaz. Dün değil, bugün de değil, yarın da olmaz." açıklamasında bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim kiminle ittifak yaptığımız bellidir" ifadelerini kullanarak Poyraz'ın "HDP varsa biz yokuz'' mesajını bu sözlerle değerlendirdi. HDP'nin adını anmadı ancak hedeflerinin ittifakı büyütmek olduğunu söyledi.

Öztrak, MYK sonrası yaptı açıklamalarda şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili partisinin aldığı kararı paylaştı. Öztrak, "Artık başka partnin iç işleyiş konularında yorum yapmamayı tercih ediyoruz." dedi.

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