Melih Gökçek ifade verdi: "Adaletten endişem yok, kararı merakla bekliyorum"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi. Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından kameraların karşısına geçen Gökçek, adalete olan inancının tam olduğunu belirterek geçmişten bugüne hakkında yürütülen soruşturmalara ve iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.