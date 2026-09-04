-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Melih Gökçek ifade verdi: "Adaletten endişem yok, kararı merakla bekliyorum"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Melih Gökçek ifade verdi: "Adaletten endişem yok, kararı merakla bekliyorum"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi. Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından kameraların karşısına geçen Gökçek, adalete olan inancının tam olduğunu belirterek geçmişten bugüne hakkında yürütülen soruşturmalara ve iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı
Sonraki Video
Başkan Erdoğan Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar