Lilya’dan Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen final! 150 bin TL’lik teklifi kabul etti, devam etseydi bakın ne kazanacaktı!

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun’un 3 Eylül akşamı yayınlanan bölümüne Lilya damga vurdu. Türk bir anne ve Mısırlı bir babanın kızı olarak İstanbul’da dünyaya gelen ve psikolog olma hayalinin peşinden koşan genç yarışmacı, oyun boyunca hem mantığı hem de şansıyla dikkat çekti. İlk turda 84 bin TL’lik rekor tekliflerden birini reddeden Lilya, turlar ilerledikçe milyonluk kutuları birer birer açtırdı. 6. turda ise iki mavi kutunun ardından banka tarafından sunulan 150 bin TL’lik teklifi kabul ederek yarışmadan ayrıldı. Peki Lilya devam etseydi ne olacaktı? Sonraki kutularda yaşananlar, genç yarışmacının kararının ne kadar kritik olduğunu gözler önüne serdi.