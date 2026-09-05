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İsrail’den Yunanistan hamlesi! Türkiye’ye karşı yeni plan mı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail’den Yunanistan hamlesi! Türkiye’ye karşı yeni plan mı?

İsrail ile Yunanistan arasındaki savunma iş birliği tartışmaları büyüyor. A Haber’de konuşan Siyaset bilimci Dr. Fatma Yeşilyurt, İsrail’in Avrupa ve NATO’nun güvenlik mimarisinde Yunanistan üzerinden alan kazanmaya çalıştığını savunurken, emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ ise olası güvenlik risklerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, Yunanistan’ın silahlanmasının Türkiye açısından yeni bir kriz alanı oluşturduğunu belirterek sert sözlerle tepki gösterdi.

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