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Rusya Ukrayna istihbarat binasını vurdu! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Rusya Ukrayna istihbarat binasını vurdu! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon bir kez daha zirveye tırmandı. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istihbarat servisinin genel merkezini vururken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den anında misilleme tehdidi geldi. A Haber canlı yayınına katılan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, sahadaki son durumu, saldırının perde arkasını ve müzakere masası kurulurken devreye sokulan küresel sabotaj mekanizmasını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.

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