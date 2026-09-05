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Kızını kaybeden acılı anne A Haber’e anlattı: “Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kızını kaybeden acılı anne A Haber’e anlattı: “Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun”

17 yaşındaki Türk kızı Coco’yu (Dilara Konar) sosyal medyanın karanlık yüzü nedeniyle kaybettiğini söyleyen acılı anne Julianna Arnold, yaşadığı dehşet anlarını A Haber’e anlattı. Kızının Instagram’da tanıştığı bir kişi tarafından manipüle edilerek fentanile maruz bırakıldığını belirten Arnold, Meta’ya karşı açtığı hukuk mücadelesini ve ailelere yönelik çarpıcı uyarılarını A Haber ekranlarında paylaştı: “Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.”

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