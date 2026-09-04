Trump'tan Hasidik rahiplere Beyaz Saray'da kritik kabul! Netanyahu'ya mesaj mı, ABD'deki seçim hesabı mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ultra-Ortodoks Yahudi gruplarından Hasidikleri 47 yıl sonra Beyaz Saray’da ağırlaması gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Zafer Şahin, emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ ve siyaset bilimci Fatma Gülşah Durbay, A Haber ekranlarında kritik buluşmanın Netanyahu’ya mesaj olup olmadığını ve ABD’de yaklaşan seçimler ile bütçe tartışmasının perde arkasını değerlendirdi. Programda, Trump’ın bu adımının yalnızca İsrail siyasetiyle açıklanamayacağına dikkat çekerkilirken, Washington’daki güç dengeleri ve Hasidiklere yönelik mali destek tartışmasına da işaret edildi.