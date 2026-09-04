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Ukrayna-Rusya savaşında kritik eşik! "Yıpratma" bitti, "yok etme" savaşı başladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ukrayna-Rusya savaşında kritik eşik! "Yıpratma" bitti, "yok etme" savaşı başladı

Ukrayna-Rusya savaşında saldırıların şiddeti artarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "yok etme savaşı" uyarısı yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev temasları öncesinde savaşın Avrupa'ya yayılma riski ve çatışmanın daha da tırmanması endişesi öne çıktı. Washington'ın yeni diplomasi trafiğiyle savaşı sona erdirme arayışı sürerken, sahadaki yoğun saldırılar barış çabalarını zorlaştırıyor.

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