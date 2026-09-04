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Türkiye'nin enerji hamlesinde tarihi eşik! Akkuyu NGS'de geri sayım hızlandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin enerji hamlesinde tarihi eşik! Akkuyu NGS'de geri sayım hızlandı

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da dört reaktörde çalışmalar eş zamanlı sürüyor. Mersin'deki dev projede özellikle 1. güç ünitesinde kritik ekipmanların montajı tamamlanırken, diğer ünitelerde de inşaat ve kurulum çalışmaları devam ediyor. Tam kapasiteyle devreye girmesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması beklenen Akkuyu, enerji arz güvenliği ve nükleer alanda yetişmiş insan kaynağı açısından da stratejik önem taşıyor.

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