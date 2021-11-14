Millet İttifakı'nda HDP çatlağı! İYİ Parti'den "biz olmayız" resti
İYİ Parti, CHP'nin HDP ile olan yakınlığına tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın açıklamaları ittifakı sarstı. Millet İttifakı'ndaki HDP çatlağını büyüten isyanda İYİ Parti'den "HDP olursa biz olmayız" tepkisi geldi.
İYİ Parti'de HDP ile yapılması muhtemel ortaklıkla ilgili rahatsızlıklar dile getirilmeye başlandı. Yerel seçimlerde adı konmadan yapılan ittifakla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Genel Sekreter Uğur Poyraz, gündemdeki ittifak tartışmalarına ilişkin bazı açıklamalar yaptı.
Poyraz, CHP'nin HDP ile ittifak yapması durumunda kendilerinin böyle bir ittifak içerisinde yer almayacağını dile getirdi. Poyraz ayrıca, CHP ile İYİ Parti arasında ittifak değil iş birliği olduğuna vurgu yaptı.
MİLLET İTTİFAKINDA HDP YİNE Mİ AÇIKÇA OLAMAYACAK!
İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan siyaset gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler geldi. Bir TV programında konuşan Poyraz, CHP ve İYİ Parti arasında ittifaktan daha çok iş birliği olduğunu ve bu iş birliği içerisinde HDP'nin olmayacağını ifade etti.
İYİ PARTİ'DE HDP ÇATLAĞI BÜYÜYOR! GENEL SEKRETER HDP ORTAKLIĞINA KARŞI
Tezkere üzerinden örnek veren Poyraz, "İyi Parti 2016, 2019, ve 2021'de tezkereye evet dedi. Bu tezkere metni aynı metin. Sadece süresi değişiyor. Bizim buradaki tutumumuzda bir sürpriz yok. CHP ve İyi Parti arasındaki ilişki iş birliği. Bizim ittifak metnimiz seçimlerde hazırlanıyor. CHP, HDP'yle ittifak isterse İyi Parti ittifakın içinde olmaz" dedi.
"BİZ 4 PARTİ OLARAK İŞ BİRLİĞİ YAPTIK!"
HDP ile bölge bölge anlaşmalı adaylar çıkarıldığı açıkça görülmesine rağmen CHP, DP, DSP ve İYİ Parti tarafından iş birliği yapıldığını iddia eden ve buna da "Millet İttifakı" denildiğini belirten Uğur Poyraz, şöyle konuştu:
"24 Haziran seçimlerinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, ve Saadet Partisi dörtlü bir ittifak kuruldu. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirmiş olduğu seçim sisteminin ortaya çıkardığı bir zarurettir. Kendilerini Cumhur İttifakı olarak tanımladıkları için bizim CHP ile DP ile SP ile yapmış olduğumuz iş birliği Millet İttifakı olarak tanımlandı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Kasım Pazartesi okul var mı? 15 Kasım okullar açık mı, kapalı mı?
- Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?
- Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!
- İşçilerin zam hesabı başladı! Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Asgari ücret zammında havalara uçuran yüzde!
- “Herkes hakkını helal etsin!” Hakan Ural son durumu açıklaması! Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi?
- Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!
- Karsu kimdir, kaç yaşında? Müzisyen Karsu Dönmez nereli, mesleği nedir?
- Bulgaristan seçim sonuçları kim kazandı? Türk aday Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında?
- 2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl, prim, yaş şartları neler olacak?
- Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karadağ Türkiye maçı ne zaman?
- Hızır Reis açıkladı! EDHO bitti mi, devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek?
- Simge Barankoğlu tutuklandı mı? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında?