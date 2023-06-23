23 Haziran 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan partideki gerçeği günyüzüne çıkardı: "Mansur Yavaş Akşener'e kazık attı" itirafı!
CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi. Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan arasındaki kaosun yankıları bomba bir iddia ile yeniden gündeme geldi. Özcan katıldığı canlı yayında, seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını reddeden Meral Akşener’in masadan kalması ile ilgili olarak, Mansur Yavaş’ın Akşener’e kazık attığını dile getirdi. Özcan, “Meral Hanım’ın zaten orada yediği bir siyasi kazık var, ben bunu biliyorum. Meral Hanım maalesef Mansur Bey’in oyununa geldi olay bu. Meral Hanım gibi tecrübeli bir siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı?” dedi.