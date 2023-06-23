CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan partideki gerçeği günyüzüne çıkardı: "Mansur Yavaş Akşener'e kazık attı" itirafı!

CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi. Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan arasındaki kaosun yankıları bomba bir iddia ile yeniden gündeme geldi. Özcan katıldığı canlı yayında, seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını reddeden Meral Akşener’in masadan kalması ile ilgili olarak, Mansur Yavaş’ın Akşener’e kazık attığını dile getirdi. Özcan, “Meral Hanım’ın zaten orada yediği bir siyasi kazık var, ben bunu biliyorum. Meral Hanım maalesef Mansur Bey’in oyununa geldi olay bu. Meral Hanım gibi tecrübeli bir siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı?” dedi.