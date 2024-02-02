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CHP'deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç'e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurdu

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Giriş: 02.02.2024 00:47
CHP'deki yönetim krizi 31 Mart öncesi aday gösterilmeyen belediye başkanlarının açıklamaları ile zirveye çıktı. Takvim.com.tr'nin ilk günden itibaren yazdığı CHP'deki yönetim krizini açık açık itiraf eden ve partiden istifa eden Battal İlgezdi, "Sen kimsin" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermişti. Yaşananların ardından farklı belediye başkanları da benzer açıklamalar yaparken CHP'li gazeteciler Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi. Sevinç'in İmamoğlu ve Özel'in her yanlışına destek verdiğini ve bunun "gazetecilik değil parti sözcülüğü" olduğunu dile getiren Yarkadaş, CHP'de kimin neden aday gösterildiğinin bilinmediğini ifade etti. Yarkadaş, yetkisi olmadığı halde İmamoğlu'nun adayları belirlediğini belirterek CHP'nin kurumsal kimliğini ayaklar altına aldığını belirtti.
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