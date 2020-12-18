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CHP'deki taciz iddiaları Meclis'e taşınıyor
CHP'deki taciz ve cinsel saldırı olayları Meclis'e taşındı. Mağdur 3 kadın Meclis kadın erkek fırsat eşitliği komisyonuna başvurdu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynp Gül Yılmaz, A Haber'e açıklamalarda bulundu. Yılmaz, " Gerçekten üzücü buluyorum, samimi bulmuyorum. Biz ancak samimi olursak bu bataklığı kurutabiliriz." ifadelerini kullandı.
CHP'deki taciz ve cinsel saldırı olayları Meclis'e taşındı. Mağdur 3 kadın Meclis kadın erkek fırsat eşitliği komisyonuna başvurdu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynp Gül Yılmaz, A Haber'e açıklamalarda bulundu. Yılmaz, " Gerçekten üzücü buluyorum, samimi bulmuyorum. Biz ancak samimi olursak bu bataklığı kurutabiliriz." ifadelerini kullandı.