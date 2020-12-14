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CHP taciz ve tecavüz suçlarına neden ortak oluyor? KADEM eski Başkanı Sare Aydın A Haber'de CHP'deki skandalları değerlendirdi

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Giriş: 14.12.2020 16:37
Güncelleme:14.12.2020 17:13
Kadın ve Demokrasi Derneği eski Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Doc. Dr. Sare Aydın, A Haber canlı yayınında CHP içindeki taciz-tecavüz skandallarını değerlendirdi. CHP ve HDP'nin zamanında kadına yönelik şiddet ve taciz konularında hükümet üzerinde algı operasyonu yapmaya çalıştığı için şimdi ses çıkartamadığını belirten Aydın, "CHP taciz ve tecavüzde elini kire bulaştırmıştır." dedi.

A Haber canlı yayıında Banu El'e konuk olan KADEM eski Başkanı Sare Aydın, CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"CHP'deki taciz-tecavüz olaylarını görünce, Şişli'deki durumu tam olarak takip edemedim. Kim kimin neyiydi, nasıl oldu?" diyen Aydın, "Ortada çok kirli bir durum söz konusu. CHP'nin içinde taciz ve tecavüzlerin protokolle örtülmeye çalışıldığını görüyoruz. Son yaşadığımız olay bizi bunu anlatıyor." ifadelerini kullandı.

SKANDALLARIN ÜSTLERİ ÖRTÜLÜYOR

Söz konusu partideki olayları değerlendiren Kadın ve Demokrasi Derneği eski Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Doc. Dr. Sare Aydın, şu ifadelere yer verdi;

"CHP'nin içinde son yıllarda eminim birçok insan bu durumlara vakıf oldu ancak dillendiremedi. Medyada izliyoruz, CHP'nin Ümraniye, Maltepe ve Konya bürolarındaki olaylar bizlere şunu gösteriyor; CHP'nin aslında yıllardır topluma, kadına yönelik cinsel taciz, çocuklara olanlara yaptıkları haykırışların aslında kendi içlerinde ne kadar iki yüzlü olduklarını gördük. Sizler bir kadını taciz edeceksiniz ve sonra o kadını yasal haklarından rücu ettireceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Kadına taciz ve tecavüz, çocuk istismarı, insan hakları ile kadın hakları gibi durumların Türkiye'nin ana muhalefet partisinde çiğnendikten sonra üstlerinin örtülmesini kabullenemiyorum."

"CHP'DEKİ KADIN VE ERKEK VEKİLLER RAHATSIZ"

CHP'nin ve bizim kulislerimiz ayrı ancak tabii ki koridorlarda konuşuyoruz. Kadın konularında konuştuğumuzda, "bu mesele üstü örtülebilecek bir konu değil" kanısındayız. Gerek CHP'nin içindeki kadın ve erkek vekiller, gerek diğer partiler konun üstünün kapanmaması gerektiğini vurguluyor. Siz bir kadını tehdit ve şantajla haklarından rücu ettiremezsiniz. CHP taciz ve tecavüzde elini kire bulaştırmıştır. Elini hukuksuz bir sürece bulaştırmıştır.

"CHP BU KONU HAKKINDA HÜKÜMETİ VURMAYA ÇALIŞIYORDU"

Meclis'te gerek HDP gerekse CHP vekilleri kürsüye çıktıklarında bu konuyla ilgili hükümeti vurmaya çalışıyorlardı. Sanki biz taciz, tecavüz ve şiddeti savunuyormuşuz gibi algı oluşturmaya çalıştılar. Sanki, 6284'ü, İstanbul Sözleşmesi'ni, Türk Ceza Kanunun'daki 102, 103 ve 105'teki cezaların artırımını, KADES'i biz yapmamışız da onlar yapmış gibi sürekli hükümetin sandalyelerini işaret ederek bizleri yetersizlikle suçladılar.

"CANAN KAFTANCIOĞLU DA KONUŞMADI"

Taciz ve tecavüzlerin üstlerinin örtülmesine karşı sessiz kalan Kaftancıoğlu'nu da eleştiren Aydın, "CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konu hakkında pek konuşmadı. Bunun üzerine çok net ve açık bir şekilde, "Evet bizim partimizde böyle olaylar oldu ancak bunun üstüne gideceğiz" diyemediler. Sürekli iktidarı vurmaya çalışmışlardı. CHP ya da HDP vekillerinin hükümeti bu konuyla vurmaları onlar için çok büyük konfordu. Aslında bir bakıyorsunuz ne kadar yalancı ve iki yüzlü oldukları ortaya çıktı. Ses çıkartamıyorlar çünkü konforları gitti." şeklinde konuştu.

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