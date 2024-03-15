CHP’deki kara para soruşturması! Para trafiğinde Fatih Keleş de ifade verdi

İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin para saydığı ve taşıdığı görüntüler gündemdeki yerini koruyor. İddialarla ilgili başlatılan soruşturmada, Özgür Nas ve Can Poyraz'ın ardından paraları ofise getiren Fatih Keleş de ifade verdi. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN