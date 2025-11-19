CHP’de yolsuzluk isyanı! Vekillerden Özel’e yolsuzluk ultimatomu

CHP’de artan huzursuzluk, İBB ve Beşiktaş iddianamelerinin ortaya çıkmasıyla büyüyor. Yirmi bir milletvekili, Genel Başkan Özgür Özel’e mektup göndererek, yolsuzluklarla ilgili sorulara yanıt vermekte zorlandıklarını bildirdi. Milletvekilleri, Özel’den Cumhuriyet Halk Partisi’ni temizlemesini talep etti.

