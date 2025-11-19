19 Kasım 2025, Çarşamba

CHP'de yolsuzluk isyanı! Vekillerden Özel'e yolsuzluk ultimatomu
CHP’de yolsuzluk isyanı! Vekillerden Özel’e yolsuzluk ultimatomu

CHP'de yolsuzluk isyanı! Vekillerden Özel’e yolsuzluk ultimatomu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 10:43
CHP’de artan huzursuzluk, İBB ve Beşiktaş iddianamelerinin ortaya çıkmasıyla büyüyor. Yirmi bir milletvekili, Genel Başkan Özgür Özel’e mektup göndererek, yolsuzluklarla ilgili sorulara yanıt vermekte zorlandıklarını bildirdi. Milletvekilleri, Özel’den Cumhuriyet Halk Partisi’ni temizlemesini talep etti.
