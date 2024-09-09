CHP'de yasak aşk skandalı! Başkanın danışmanıyla asistanı görevden alındı

CHP'de Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in danışmanlığı görevini yürüten Ali Mert Taşçıer'in adı yasak aşk skandalına karıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in eşi olan Ali Mert Taşçıer'in Muharrem Erkek'in asistanlığını yapan S.S. ile aralarında yakınlaşma olduğu iddia edildi. Gamze Taşçıer'in ikili arasındaki yazışmaları gördüğü ve durumun ardından Çanakkale Belediyesi'ni bastığı öne sürüldü.

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