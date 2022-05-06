06 Mayıs 2022, Cuma
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CHP'de sığınmacılar konusunda fikir birliği yok!
Son günlerde Türkiye'de tartışılan sığınmacılara yönelik CHP'den birbiriyle bağdaşmayan ve parti içinde bir fikir birliğinin olmadığını gösteren açıklamalar geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sığınmacıları geri göndereceğim" çıkışının ardından CHP'li Canan Kaftancıoğlu 'sığınmacıları gönderme' vaadinin gerçeği yanstımadığını açıklamıştı. Kaftancıoğlu'na yanıt ise parti sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak'ın sözleri Kaftancıoğlu'na yönelik sözleri "sen konuşamazsın" olarak yorumlandı.