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CHP’de şaibeli kurultay iddiası!

CHP'de şaibeli kurultay iddiası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.02.2025 15:25
Güncelleme:10.02.2025 15:25
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 2023 yılında yapılan kurultayı hakkında soruşturma başlattı. Şaibe iddialarıyla gündeme gelen ve para karşılığında oy kullandırıldığı iddia edilen kurultayla ilgili eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Bülent Erandaç, CHP içerisindeki kavgayla ilgili olarak "Yangın var." yorumunda bulundu. Öte yandan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da Kılıçdaroğlu'nun olası ifadesinde hangi konulara değineceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP’de şaibeli kurultay iddiası!
CHP’de şaibeli kurultay iddiası!
CHP'de şaibeli kurultay iddiası!
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