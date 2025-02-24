24 Şubat 2025, Pazartesi
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CHP'de "şaibe" iddiaları yargıya taşındı! Lütfü Savaş yarın ifade verecek
CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları sürerken Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş soruşturma kapsamında yarın ifade verecek. Savaş, delegelerin konakladıkları otellere bavullarla para getirilip oy karşılığı dağıtıldığını iddia etmişti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.