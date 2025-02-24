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CHP’de şaibe iddiaları yargıya taşındı! Lütfü Savaş yarın ifade verecek

CHP'de "şaibe" iddiaları yargıya taşındı! Lütfü Savaş yarın ifade verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 13:48
CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları sürerken Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş soruşturma kapsamında yarın ifade verecek. Savaş, delegelerin konakladıkları otellere bavullarla para getirilip oy karşılığı dağıtıldığını iddia etmişti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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CHP’de şaibe iddiaları yargıya taşındı! Lütfü Savaş yarın ifade verecek
Lütfü Savaş yarın ifade verecek
Lütfü Savaş yarın ifade verecek
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