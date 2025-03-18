18 Mart 2025, Salı
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CHP’de sahte diploma alarmı! MYK’da gündem İmamoğlu ve Yavaş…
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ana gündemi sahte diploma soruşturması oldu. Genel Başkan Özgür Özel kurmayları ile Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesi halinde izlenecek yol haritasını masaya yatırdı. İşte alarmın renginin kırmızıya döndüğü toplantının perde arkasında yaşananlar.