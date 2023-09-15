15 Eylül 2023, Cuma
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CHP’de Özgür Özel, Örsan Öymen adaylığını açıkladı! CHP’deki sıcak gündemi Mehmet Sevigen A Haber’de değerlendirdi
CHP’de değişim rüzgarları 2 aday ile esmeye başladı. Özgür Özel ve Örsan Öymen Genel Başkanlık için adaylığını ilan etti. Ekrem İmamoğlu’nun destek verdiği Özgür Özel, TSK’yı hedef alan Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı. CHP’de yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber’de değerlendirdi. Mehmet Sevigen, “CHP’de yaşanan olumsuz durumlardan Özgür Özel de sorumludur ancak şimdi sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıyor.” eleştirisi getirdi.