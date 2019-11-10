CHP'de kriz! Kemal Kılıçdaroğlu...

CHP’de kurultay süreci, mahalle delegeleri seçimleriyle başladı. Ardından ilçe ve il kongreleri yapılacak. Ve o seçimlerin çok çetin geçeceği şimdiden anlaşıldı. Çünkü Genel Merkez, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bir süredir il il, ilçe ilçe gezerek, kongrelere "tek aday"la gidilmesi için baskı yapıyor. CHP Genel Merkez’i neden böyle bir telkinde bulundukları sorusuna ise "sürecin kavgasız, gürültüsüz ve tartışmasız tamamlanmasını sağlamak için" diye yanıt veriyor. Ama teşkilatlara göre, asıl amaç başka… Asıl amaç Nisan’da yapılacak büyük kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi belirleyeceği il ve ilçe yönetimlerinin desteğiyle tek aday olarak gitmesi. İşte haberin tüm ayrıntıları…