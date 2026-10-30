Trabzon hasırının asırlık yolculuğu! 6 bin kadının emeğiyle 4 milyon liraya ulaşıyor

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan savaş zırhı örgüsünden doğan coğrafi işaretli Trabzon hasırı, asırlardır kadınların el emeğiyle hayat buluyor. Trabzon'da yaklaşık 4 bin ila 6 bin kadının ilmek ilmek işlediği altın hasırlar, eritme ve tel çekme aşamalarından tavlama, kaynak ve asit banyosuna kadar uzanan zorlu üretim sürecinin ardından vitrinlerdeki yerini alıyor. Gramajına ve modeline göre fiyatı 4 milyon liraya kadar çıkıyor.