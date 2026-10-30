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Polonya'da ortalık karıştı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Polonya'da ortalık karıştı

Polonya’da Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın görevden uzaklaştırıldığı yönündeki duyurunun ardından mahkeme çevresine polis ekipleri konuşlandırıldı.

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