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09.11.2019

CHP ve HDP'nin utanç listesi! Yüzlerce işçi ekmeğinden edildi

31 Mart yerel seçimlerinde yaptıkları ittifakı defalarca dillendiren CHP ve terör örgütü PKK'yı lanetyemeyen HDP'nin "ittifakı" sürüyor. Seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus sözü veriyorum”‬ sözleri hafızalarda tazeliğini korurken, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ile birlikte binlerce işçi ekmeğinden oldu.. CHP'nin bu yöntemini ittifak ortağı HDP'de sürdürdü. İşte 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP ve HDP'ye geçen belediyelerden çıkarılan işçi sayısı ve il il o utanç listesi...

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