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06.11.2019

CHP ve CHP'nin sahip çıktığı teröristler...

Muğla'da teröristlerle tanıştıktan sonra terör örgütü YPG'ye katıl ve Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen kod adı Ceren Güneş olan terörist Özge Aydın'ın bir zamanlar Meclis'te CHP'li Veli Ağbaba'yı ziyaret ettiği ve terör yandaşı tıp öğrencileri için destek istediği video ortaya çıktı. Bu görüntülerin ardından CHP'nin sahip çıktığı diğer teröristlerinde görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldıran Elif Sultan Kalsen, Bayrampaşa Çevik Kuvvet'e saldıran Berna Yılmaz, TBMM'ye saldırı girişiminde bulunan Mualla Zincir ve Eylem Yücel, Mehmetçik'e bombalı saldırı girişiminde bulunan Özge Aydın. İşte CHP'nin sahip çıktığı teröristlerin o görüntüleri....
CHPli Veli Ağbaba öldürülen YPGli terörist Ceren Güneşi Mecliste konuşturmuştu CHP'Lİ VELİ AĞBABA ÖLDÜRÜLEN YPG'Lİ TERÖRİST CEREN GÜNEŞ'İ MECLİS'TE KONUŞTURMUŞTU
YPG ile Muğlada tanışan ve örgüte katılan Ceren Güneş etkisiz hale getirildi YPG İLE MUĞLA'DA TANIŞAN VE ÖRGÜTE KATILAN CEREN GÜNEŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
CHPli Veli Ağbaba öldürülen YPGli terörist Ceren Güneşi Mecliste konuşturmuştu CHP'Lİ VELİ AĞBABA ÖLDÜRÜLEN YPG'Lİ TERÖRİST CEREN GÜNEŞ'İ MECLİS'TE KONUŞTURMUŞTU

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