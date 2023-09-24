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CHP'de koltuk savaşlarında yeni perde! Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul planı devrede! Bay Kemal'e sürpriz hazırlığı...

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Giriş: 24.09.2023 10:05
CHP'de delege savaşları giderek büyürken Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un olması sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. Büyük kurultay öncesi CHP'de dengeleri değiştirecek İstanbul İl Kongresi öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkacak sonuca göre Genel Başkanlık için aday olma ihtimali gündemde. İşte detaylar...
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