12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "dip dalga" mı?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "dip dalga" mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2021 15:22
CHP'de kazan kaynıyor. Yönetime ağır eleştiriler ve peş peşe gelen istifa haberleri. Yaşananlar Kılıçdaroğlu'na karşı "dip dalga" isyanı mı? "Parti içi çatlak" derinleşiyor mu? Detaylar dosya haberimizde...

CHP'de parti içi kaynıyor istifa haberleri peş peşe geliyor. 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, parti içi muhalefeti sindirme çabaları sonuçsuz kalırken, partide tarihin en büyük kopuşları yaşanıyor. Öyle ki, en son Muharrem İnce'nin istifa edip, "kendi yolumu arıyorum" şeklindeki açıklamaları, CHP kulislerini de hareketlendirmiş durumda.

Vatandaşlar CHP’deki istifaları Muharrem İnce etkisi olarak yorumladı VATANDAŞLAR CHP'DEKİ İSTİFALARI 'MUHARREM İNCE ETKİSİ' OLARAK YORUMLADI
CHPde istifa dalgası! 2 eski milletvekili Muharrem İnce ile hareket edecek CHP'DE İSTİFA DALGASI! 2 ESKİ MİLLETVEKİLİ MUHARREM İNCE İLE HAREKET EDECEK
Son dakika: CHPde Muharrem İnce depremi! A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Artçı şokları kalıcı olacak SON DAKİKA: CHP'DE MUHARREM İNCE DEPREMİ! A HABER CANLI YAYININDA ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER: ARTÇI ŞOKLARI KALICI OLACAK
Son dakika: Muharrem İnce bugün CHPden istifa etti: FETÖcüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum SON DAKİKA: MUHARREM İNCE BUGÜN CHP'DEN İSTİFA ETTİ: FETÖ'CÜLERİ SOROSÇULARI KORUYANLARLA YOLUMU AYIRIYORUM
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
1987 kışı mı geliyor?
1987 kışı mı geliyor?
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Berberoğlu yeniden milletvekili
Berberoğlu yeniden milletvekili
Daha Fazla Video Göster