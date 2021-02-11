CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "dip dalga" mı?

CHP'de kazan kaynıyor. Yönetime ağır eleştiriler ve peş peşe gelen istifa haberleri. Yaşananlar Kılıçdaroğlu'na karşı "dip dalga" isyanı mı? "Parti içi çatlak" derinleşiyor mu? Detaylar dosya haberimizde...

CHP'de parti içi kaynıyor istifa haberleri peş peşe geliyor. 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, parti içi muhalefeti sindirme çabaları sonuçsuz kalırken, partide tarihin en büyük kopuşları yaşanıyor. Öyle ki, en son Muharrem İnce'nin istifa edip, "kendi yolumu arıyorum" şeklindeki açıklamaları, CHP kulislerini de hareketlendirmiş durumda.