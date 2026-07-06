Gözler Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde! CAATSA yaptırımları ve F-35 masada

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara'da diplomasi trafiği hız kazanırken, gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği kritik görüşmeye çevrildi. A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, iki liderin görüşmesinde CAATSA yaptırımları, F-35 programı ve savaş uçağı motoru tedarikinin öne çıkacağını belirtti. Özgöker "Yeni NATO yapısında Türkiye'ye biçilen rol doğrultusunda CAATSA yaptırımlarının kaldırılması artık bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.