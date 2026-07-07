ÖZEL DOSYA | NATO'da Türk savunma ürünleri rüzgarı esecek

Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde yalnızca ittifakın geleceği değil, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi de öne çıkacak. Yerli ve milli teknolojilerle savunma alanında önemli bir dönüşüme imza atan Türkiye, NATO içinde üstlendiği kritik rolle dikkat çekerken, A Haber Özel Dosya'da dosta güven, düşmana caydırıcılık sağlayan Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini mercek altına alındı.